Playoff Serie C oggi in TV dove vedere Catania-Lecco Ravenna-Salernitana e le altre partite | gli orari

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si disputano i quarti di finale dei playoff di Serie C con diverse partite in programma, tra cui Catania-Lecco e Ravenna-Salernitana. Gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva e in streaming su Sky e Rai Sport. Sono previsti orari specifici per ogni partita, che coinvolgono diverse squadre in questa fase della competizione. La programmazione completa e dettagliata delle partite può essere consultata sui canali ufficiali delle emittenti.

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Playoff Serie C, stasera il ritorno dei quarti di finale. Il programma, gli orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming su Sky e Rai Sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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