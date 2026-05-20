Playoff Serie C oggi in TV dove vedere Catania-Lecco Ravenna-Salernitana e le altre partite | gli orari
Stasera si disputano i quarti di finale dei playoff di Serie C con diverse partite in programma, tra cui Catania-Lecco e Ravenna-Salernitana. Gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva e in streaming su Sky e Rai Sport. Sono previsti orari specifici per ogni partita, che coinvolgono diverse squadre in questa fase della competizione. La programmazione completa e dettagliata delle partite può essere consultata sui canali ufficiali delle emittenti.
Playoff Serie C, stasera il ritorno dei quarti di finale. Il programma, gli orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming su Sky e Rai Sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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