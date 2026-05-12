Playoff Serie B oggi in TV dove vedere Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino | gli orari delle partite

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputano i playoff di Serie B con due incontri in programma. La prima partita è tra Modena e Juve Stabia, con inizio alle 18:45, seguita alle 21 dalla sfida tra Catanzaro e Avellino. Entrambi gli incontri si giocano in questa giornata e vengono trasmessi in diretta televisiva. Le partite rappresentano un momento decisivo per le squadre coinvolte nel percorso verso la promozione.

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Si giocano oggi i preliminari dei playoff di Serie B. In campo prima Modena-Juve Stabia alle 18:45 e poi Catanzaro-Avellino, calcio d'inizio alle ore 21.🔗 Leggi su Fanpage.it

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