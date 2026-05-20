Playoff pubblico delle grandi occasioni per Ravenna-Salernitana | il tifo della curva giallorossa

Da ravennatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al stadio Benelli si è svolta la gara di ritorno dei playoff tra Ravenna e Salernitana, con un pubblico numeroso presente nel settore ospiti. La partita si è giocata dopo che Ravenna aveva perso 2-0 nella sfida di andata, disputata domenica sera allo stadio Arechi. La curva giallorossa ha assistito alla sfida tra le due squadre, con i tifosi presenti che hanno sostenuto la propria squadra durante l’incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ravenna impegnato allo stadio Benelli per il ritorno della sfida dei playoff contro la Salernitana. Il Ravenna riparte dal 2-0 subito domenica sera allo stadio Arechi. La squadra di Andrea Mandorlini è stata accolta dal grande tifo degli ultras della curva Mero, aggrappati alle speranze di una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Centrale Sport Sinner - playoff serie b - ravenna calcio - assessore Castorri Cristian

Video Centrale Sport Sinner - playoff serie b - ravenna calcio - assessore Castorri Cristian

Sullo stesso argomento

Bozzola firma il Memorial Tortoli: spettacolo e pubblico delle grandi occasioni a MontaltoMONTALTO (Pergine Laterina) – Grande ciclismo e pubblico delle grandi occasioni per la 12ª edizione del Memorial Daniele Tortoli, che ha regalato...

Incontri di Valore, pubblico delle grandi occasioni per Nordio e il suo libro per una “nuova giustizia”Quello di ieri era sicuramente uno degli ospiti più attesi della nona edizione degli Incontri di Valore, l’ormai celebre salotto curato a Pompei dal...

ravenna salernitana playoff pubblico delle grandiRavenna-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streamingRavenna chiamato a rimontare il 2-0 incassato all'Arechi: formazioni, canale tv e le info sulla diretta streaming del Playoff di ritorno valido per i quarti di finale contro la Salernitana. calciomercato.com

ravenna salernitana playoff pubblico delle grandiLe ultime dai campi: Ravenna con i titolarissimi, Salernitana col tridente offensivoAllo stadio Bruno Benelli, Ravenna-Salernitana è il ritorno dei quarti di finale della fase Nazionale playoff: si riparte dal 2-0 ottenuto 3 giorni fa dai granata all'Arechi con le reti di Lescano e ... tuttosalernitana.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web