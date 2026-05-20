Playoff pubblico delle grandi occasioni per Ravenna-Salernitana | il tifo della curva giallorossa

Al stadio Benelli si è svolta la gara di ritorno dei playoff tra Ravenna e Salernitana, con un pubblico numeroso presente nel settore ospiti. La partita si è giocata dopo che Ravenna aveva perso 2-0 nella sfida di andata, disputata domenica sera allo stadio Arechi. La curva giallorossa ha assistito alla sfida tra le due squadre, con i tifosi presenti che hanno sostenuto la propria squadra durante l’incontro.

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