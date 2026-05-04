Bozzola firma il Memorial Tortoli | spettacolo e pubblico delle grandi occasioni a Montalto

A Montalto si è svolta la 12ª edizione del Memorial Daniele Tortoli, una competizione ciclistica di 176 chilometri che ha attirato un vasto pubblico. Il giovane piemontese Mirko Bozzola si è imposto con decisione, portando a termine la gara con successo. La manifestazione ha coinvolto sia gli atleti che gli spettatori, creando un evento di grande richiamo per la zona.

MONTALTO (Pergine Laterina) – Grande ciclismo e pubblico delle grandi occasioni per la 12ª edizione del Memorial Daniele Tortoli, che ha regalato spettacolo lungo i 176 chilometri di gara e ha visto imporsi con autorità il giovane piemontese Mirko Bozzola. Il portacolori della Padovani Polo Cherry Bank, tra i favoriti della vigilia, ha confermato le attese con una prova di forza costruita da lontano. A circa 50 chilometri dall’arrivo ha rotto gli indugi, dando il via all’azione decisiva su un percorso reso ancora più selettivo dall’introduzione del muro del Monticello. Nel finale, insieme a Filippo Agostinacchio, Bozzola ha acceso la corsa prima del rientro di altri inseguitori, tra cui i britannici George Wood e Jake Edwards, oltre a Tommaso Tessiore.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Bozzola firma il Memorial Tortoli: spettacolo e pubblico delle grandi occasioni a Montalto Notizie correlate Ciclismo: Bozzola scatenato nel Memorial Daniele TortoliLaterina Pergine Valdarno (Arezzo), 3 maggio 2026 – Dopo il successo di Roma nel Gran Premio della Liberazione, il ventiduenne piemontese della... Ciclismo Elite e Under: ben 185 atleti al via della corsa. Memorial Tortoli, trionfa BozzolaMONTALTO Una splendida vittoria quella di Mirko Bozzola (nella foto) ventiduenne novarese che corre con la Padovani, nella 12esima edizione del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: MONTALTO. BIS STAGIONALE DI BOZZOLA: DOPO IL GP LIBERAZIONE VINCE MEMORIAL TORTOLI; MONTALTO. BIS STAGIONALE DI BOZZOLA: DOPO IL GP LIBERAZIONE VINCE MEMORIAL TORTOLI; MONTALTO. BOZZOLA'S SECOND WIN OF THE SEASON: AFTER THE LIBERATION GP WINS TORTOLI MEMORIAL. Mirko Bozzola vince il 12° Memorial TortoliÈ stato Mirko Bozzola della Padovani Polo Cherry Bank a tagliare per primo il traguardo della 12esima edizione del Memorial Tortoli. A salire sul secondo gradino del podio è stato Tommaso Tessiore del ... teletruria.it Conto alla rovescia per la 12a edizione del Memorial Tortoli di ciclismoLa corsa, riservata agli Under 23 ed Elite, è valida anche come trofeo Petroli Firenze e Coppa Ittedi. Si correrà domenica 3 maggio a Montalto ... arezzonotizie.it Mirko #Bozzola solitario al traguardo del Memorial Daniele Tortoli. Per il portacolori della Padovani è il secondo successo stagionale dopo quello conquistato al GP Liberazione #spaziogiovani x.com Incontenibile Bozzola, il Memorial Tortoli è suo. Il corridore piemontese centra la seconda vittoria - facebook.com facebook