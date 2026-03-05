Incontri di Valore pubblico delle grandi occasioni per Nordio e il suo libro per una nuova giustizia

Ieri a Pompei si è tenuta la nona edizione degli Incontri di Valore, l’evento organizzato dal manager Nicola Ruocco presso l’hotel Habita79. Tra i presenti, Nordio ha presentato il suo libro dedicato a una “nuova giustizia” davanti a un pubblico numeroso e interessato. L’incontro ha attirato molti partecipanti, confermando l’appuntamento come uno degli eventi più attesi dell’anno.

Quello di ieri era sicuramente uno degli ospiti più attesi della nona edizione degli Incontri di Valore, l’ormai celebre salotto curato a Pompei dal manager Nicola Ruocco, ed ospitato nell’hotel Habita79. Un pubblico numeroso e appassionato ha accolto il m inistro della Giustizia Carlo Nordio, col suo libro “Una nuova Giustizia”, edito Guerini e Associati. Il libro di Nordio tratta un tema che è al centro dello scontro politico di questi giorni. Separazione delle carriere, ridefinizione dell’autogoverno della magistratura, nascita di un’Alta Corte disciplinare. Qual è la posta in gioco della Riforma costituzionale? Il testo rappresenta a tutti gli effetti il capitolo conclusivo di un lungo percorso iniziato quasi trent’anni fa con la pubblicazione, nel 1997, del volume Giustizia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

