Playoff basket Milano a un passo dalla qualificazione | tutto il programma su Sky

La stagione dei playoff di basket in Italia entra nella fase decisiva con alcune squadre che si avvicinano alla qualificazione. La lotta si concentra tra le squadre di vertice, con alcune già pronte a chiudere le sfide, mentre altre devono ancora affrontare gli ultimi incontri. In parallelo, in Europa si avvicina la Final Four dell’Eurolega. Il programma completo delle partite è disponibile su Sky. La competizione prosegue con partite che determinano chi accederà alle fasi successive.

Siamo nel pieno della stagione cestistica più calda dell’anno. Mentre in Europa si avvicina la Final Four dell’Eurolega, in Italia i quarti di finale dei playoff di Serie A Unipol entrano nella fase cruciale: c’è chi può chiudere i conti e chi invece dovrà giocarsi tutto nei prossimi giorni. Come sempre, Sky Sport e NOW garantiscono la copertura completa di tutte le gare. Vediamo il programma. Playoff LBA su Sky Sport Basket: il programma completo dal 21 al 24 maggio. L’ EA7 Emporio Armani Milano ha la grande occasione di chiudere la serie contro Reggio Emilia già in Gara 3, giovedì 21 maggio alle 20.45. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Basket e, in chiaro, anche su CIELO, con la telecronaca affidata a Geri De Rosa e il commento tecnico di Chicca Macchi. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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