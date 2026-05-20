PLAY OFF Salernitana missione compiuta | blitz a Ravenna granata in semifinale

La Salernitana ha vinto 2-0 in trasferta contro Ravenna, conquistando così l’accesso alle semifinali dei play off. La partita si è conclusa con il risultato di due reti segnate dai granata, che hanno permesso loro di superare il turno. La prossima sfida sarà contro l’Union Brescia, che si svolgerà nelle fasi successive dei play off. La squadra ha raggiunto l’obiettivo di qualificarsi dopo aver battuto gli avversari in trasferta.

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Tempo di lettura: 2 minuti Missione compiuta per la Salernitana che espugna 2-0 Ravenna ed ottiene il pass per la semifinale play off dove i granata affronteranno l’Union Brescia. Dopo il 2-0 dell’andata, al ‘Benelli’ la squadra di Cosmi nel primo tempo non rischia praticamente nulla tranne una punizione di poco alta di Fabbo. Nel secondo tempo la svolta arriva al 10? quando il Ravenna resta in dieci per un ingenuo doppio giallo in pochi minuti per Bianconi. Al 15? gol annullato a Ferrari per un off side di Lescano. Due giri di lancette più tardi seconda rete tolta agli ospiti a Ferraris sempre per un fuorigioco di pochissimi centimetri rilevato dal Var. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PLAY OFF/ Salernitana, missione compiuta: blitz a Ravenna, granata in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PLAY OFF/ Salernitana-Ravenna 2-0, i granata ipotecano la semifinaleTempo di lettura: 2 minutiE’ della Salernitana l’andata dei quarti di finale dei play off con i granata che superano all’Arechi 2-0 il Ravenna... Salernitana, missione compiuta: blitz a Foggia e terzo postoTempo di lettura: 2 minutiAllo Zaccheria la Salernitana supera il Foggia e conquista il terzo posto in classifica al termine della regular season. Pronostico Ravenna-Salernitana, missione rimonta per MandorliniI romagnoli hanno bisogno di un successo con almeno due gol di scarto per ribaltare Cosmi e qualificarsi alle semifinali playoff ... tuttosport.com Playoff, Salernitana show all'Arechi: Ravenna ko 2-0, semifinale più vicinaDi Vincenzo Milite La Salernitana, di fronte a 22.000 spettatori e con la curva sud che ha incantato tutti con una coreografia straordinaria, ha risposto in modo eccellente. La squadra ha disputato un ... ilvescovado.it