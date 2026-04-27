Salernitana missione compiuta | blitz a Foggia e terzo posto

La Salernitana ha ottenuto una vittoria importante allo Zaccheria contro il Foggia, che le ha permesso di conquistare il terzo posto in classifica alla fine della regular season. La partita si è conclusa con il risultato positivo per la squadra ospite, portando a casa i tre punti necessari per salire in graduatoria. La squadra si prepara ora ai prossimi impegni, con l’obiettivo di mantenere la posizione raggiunta.

Tempo di lettura: 2 minuti Allo Zaccheria la Salernitana supera il Foggia e conquista il terzo posto in classifica al termine della regular season. Al 6’ granata subito in vantaggio: grande palla filtrante di Ferrari per Ferraris, il centravanti granata crossa basso al centro per de Boer che si inserisce e col controllo salta due avversari, prima di depositare la palla in rete con un tocco sotto delizioso. Al 14’ bella azione della Salernitana con Tascone che arriva al tiro da buona posizione ma non inquadra la porta. Al 20’ tentativo di Ferraris che termina sull’esterno della rete. Al 37’ raddoppio Salernitana: cross di Longobardi e tocco vincente di Ferrari.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, missione compiuta: blitz a Foggia e terzo posto Notizie correlate Salernitana a Foggia: Cosmi punta al terzo posto per i playoff? Cosa sapere Salernitana sfida Foggia allo Zaccheria domenica 26 aprile per il terzo posto playoff. E' il giorno di Foggia-Salernitana: le scelte di Cosmi per blindare il terzo postoLa Salernitana oggi a Foggia ha la stessa strada obbligata degli avversari: deve vincere per evitare di perdere posizioni in classifica. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Salernitana, missione compiuta: blitz a Foggia e terzo posto. Salernitana, missione terzo posto a FoggiaUltima gara di campionato, stavolta il mondo è al contrario. A Cittadella, in serie B, la Salernitana si presentò da terzultima: doveva fare il primo passo, ma era anche legata ... ilmattino.it MISSIONE SALERNITANA Foggia richiama Barilari in panchina, missione disperata contro la SalernitanaDopo la sconfitta di Monopoli, la dodicesima in sedici gare sotto la gestione Casillo-De Vitto, la società ha deciso di esonerare Pazienza ... statoquotidiano.it