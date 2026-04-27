Il nuovo allenatore della Salernitana ha ottenuto il suo primo risultato con la squadra, che ora si prepara per i play-off. Dopo diverse dichiarazioni, ha ribadito l’obiettivo di portare la squadra almeno in terza posizione. La formazione si avvicina così alla fase conclusiva della stagione, con l’intento di qualificarsi alle competizioni successive. La partita conclusiva della regolare stagione si avvicina, e la squadra si concentra sui prossimi impegni.

Tempo di lettura: 2 minuti Primo risultato raggiunto. Cosmi lo aveva più volte chiarito, puntava con decisione a riportare la Salernitana quantomeno al terzo posto. Lo ha fatto aumentando, non poco, l’amarezza per ciò che questa stagione avrebbe potuto essere e non è stata. La vittoria di Foggia, ottenuta con pieno merito al termine dell’ennesima gara dai due volti, amplifica il rammarico in casa granata. Il terzo posto finale è ottenuto chiudendo la stagione regolare ad appena un punto dal Catania. Una sola lunghezza, un passettino che i granata, a causa di una prima parte del ritorno semplicemente disastrosa, hanno scavato come un assurdo solco che, oggi, fa mangiare le mani al gruppo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cosmi centra “prima” missione. Salernitana, ora sotto con i play off

Notizie correlate

Salernitana, l’ora di Cosmi: “L’uomo del destino” per i playoffIl palcoscenico della Serie C ritrova uno dei suoi interpreti più iconici e passionali.

Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza.