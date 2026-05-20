Recuperata parte della refurtiva del colpo alla Pista Scalvina | In pochi giorni un’onda di solidarietà

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno recuperato una parte della refurtiva proveniente dal furto avvenuto presso la sede del Motoclub di Ponte Nossa, situata nella zona della Pista Scalvina. La scoperta è avvenuta nel corso di alcune operazioni di indagine, che hanno portato all’identificazione di alcuni oggetti rubati. In pochi giorni, la notizia ha suscitato una forte reazione di solidarietà tra i residenti, che hanno espresso vicinanza e sostegno alle attività del club.

Ponte Nossa. Una parte della refurtiva del colpo alla sede del Motoclub di Ponte Nossa è stata ritrovata dai carabinieri. Ad annunciarlo, con una nota social, la stessa dirigenza del club. “In questi giorni abbiamo ricevuto tantissimo affetto, vicinanza e supporto dopo il grave furto subito – spiegano dalla Pista Scalvina -. Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato con messaggi, condivisioni e donazioni: per noi ha significato davvero tanto. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine, una parte della refurtiva è stata ritrovata. Rimangono comunque danni importanti, materiale compromesso e diverse spese sostenute per ripristinare e mettere nuovamente in sicurezza la struttura”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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