Torna nel Pala Dean Martin di Montesilvano l' appuntamento con i concerti aperitivo | il programma completo

A Montesilvano riprendono i “concerti aperitivo” al Pala Dean Martin, evento organizzato dall'amministrazione comunale. L’appuntamento si svolge regolarmente e vede la partecipazione di diversi artisti e band che si esibiscono davanti al pubblico. La manifestazione è inserita nel programma culturale della città e rappresenta un momento di intrattenimento serale per i residenti.

Cinque appuntamenti domenicali con la musica di qualità nel Pala Dean Martin per l'iniziativa gratuita proposta dall'amministrazione di Montesilvano Torna l'appuntamento con i "concerti aperitivo" di Montesilvano, voluti dall'amministrazione comunale. Sede anche quest'anno dei concerti il pala Dean Martini dall'8 marzo al 19 aprile dalle 18, per cinque appuntamenti gratuiti. L'iniziativa, giunta alla terza edizione e ormai punto di riferimento culturale della costa adriatica, propone un programma eclettico che spazia dalla musica classica alle sonorità afro e latino-americane, fino alle sperimentazioni jazz ed etniche.