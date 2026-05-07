L' edizione numero 15 della Settimana delle Culture | dai concerti alle mostre il programma completo

A Palermo, dal 9 al 17 maggio, si svolge la quindicesima edizione della Settimana delle Culture, un evento che coinvolge il centro storico e le periferie della città. La manifestazione propone un programma vario con concerti, mostre e spettacoli teatrali, creando un festival diffuso che attraversa diversi luoghi e arti. L'iniziativa si ripete ogni anno, offrendo un'occasione di incontri e di scoperta culturale per i cittadini.