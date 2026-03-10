Nella serata di ieri a Bari, un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello mentre si trovava vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro. La lite tra ragazzi è culminata con l’accoltellamento e il minorenne è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La polizia sta indagando sull’incidente e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Accoltellamento in serata a Bari: ferito un ragazzo minorenne. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato mentre si trovava non lontano dalla spiaggia di Pane e pomodoro, a Bari. La vittima ha riportato ferite di arma da taglio alla testa, alla coscia destra e ad alcune dita della mano destra forse nel tentativo di difendersi. Il 16enne, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico di Bari: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto indagano gli agenti delle Volanti della Questura di Bari che potranno avvalersi dei rilievi fatti sul posto e sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lite tra ragazzi, accoltellato un 16enne: è in codice rosso

