Accoltellato in via di Sottoripa 22enne ferito al torace | caccia all’aggressore
Nel tardo pomeriggio di oggi, nel centro storico di Genova, un giovane di 22 anni è stato ferito al torace con un'arma da taglio in via di Sottoripa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ragazzo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare l'aggressore. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause dell'aggressione o sulla dinamica dell'evento.
Momenti di tensione nel tardo pomeriggio nel centro storico di Genova, dove un giovane nordafricano di 22 anni è stato ferito al torace con un’arma da taglio in via di Sottoripa.L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30. Secondo le prime informazioni, a colpire il ragazzo sarebbe stato un altro.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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