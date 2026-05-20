Mercoledì 20 maggio, nel secondo turno delle qualificazioni di Roland Garros, la tennista italiana Pigato è uscita sconfitta in due set dall’americana ex numero tre del mondo, vincitrice degli US Open nel 2017. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-6, 1-6. La giocatrice italiana aveva ottenuto una vittoria significativa contro un’avversaria di grande esperienza, ma non è riuscita a proseguire il cammino nel torneo parigino.

TENNIS. Mercoledì 20 maggio Lisa cede in due set all’americana (4-6 1-6), vincitrice degli Us Open 2017, nel secondo turno delle qualificazioni dello Slam francese dopo la storica vittoria contro Falei. Ora il sogno Wimbledon. Parigi val bene una delusione. L’avventura al Roland Garros di Lisa Pigato finisce mercoledì 20 maggio, nel secondo turno delle qualificazioni dello Slam francese, contro l’ex n. 3 del mondo Sloane Stephens, vincitrice degli Us Open nel 2017. L’americana ha la meglio in due set, con un netto 6-4 6-1 in un’ora e 15 minuti, facendo pesare la qualità del servizio e l’esperienza. Nel primo set Lisa tiene lo scambio ma soffre la varietà e la completezza della battuta dell’americana, oggi n. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pigato, finisce il sogno Parigi: al Roland Garros disco rosso con l’ex n. 3 Stephens

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