Sono state annunciate le qualificazioni femminili per il Roland Garros 2026, con cinque tenniste italiane che parteciperanno. Tra le favorite figurano giocatrici di rilievo internazionale, tra cui Mona Barthel, Tamara Zidansek, Sloane Stephens, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova e Kristina Mladenovic. La competizione si svolge per determinare le ultime partecipanti al torneo principale, con un tabellone ricco di nomi noti di diverse nazionalità. La presenza delle italiane include anche le atlete Trevisan e Pigato, pronte a confrontarsi con avversarie di livello.

Cinque italiane al via delle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026. Un tabellone, questo, che presenta vari nomi di un certo rilievo, da Mona Barthel a Tamara Zidansek, da Sloane Stephens a Bianca Andreescu, da Karolina Pliskova a Kristina Mladenovic. Sei tra i nomi, in breve, che più pesano, e due sono anche ex vincitrici Slam. Ce n’è anche un settimo, di cui si discorrerà. Innanzitutto, però, veniamo alle azzurre. Lucia Bronzetti si trova a giocare contro una giocatrice che è alle soglie dei 40 anni (che tali saranno il 21 maggio), ma ancora gira il mondo: l’americana Varvara Lepchenko. Possibile un derby con Lucrezia Stefanini, a patto che lei sconfigga la russa Alina Charaeva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Roland Garros 2026: tabellone femminile. Trevisan e Pigato tra le azzurre al via

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ALEXANDRA EALA Makes History! Officially Enters Roland Garros Main Draw Grand Slam Revelation!

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