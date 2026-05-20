Pier Luigi Pasino e Paolo Li Volsi alla Sala Mercato con L’ultimo arrivato tra cabaret e teatro-canzone

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da venerdì 22 a sabato 30 maggio, in Sala Mercato, debutta uno spettacolo concerto che vede in scena due attori chansonnier molto cari al pubblico genovese: Pier Luigi Pasino e Paolo Li Volsi.“L’ultimo arrivato” con sottotitolo Concerto recitato, spettacolo cantato, molte volte chiacchierato è un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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