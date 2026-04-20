Pier Luigi Pasino ha condiviso in un’intervista i dettagli sulla conclusione delle riprese della serie Netflix “La legge di Lidia Poët”, interpretando il personaggio di Enrico. La produzione, con protagonista Matilda De Angelis, si è appena conclusa dopo mesi di lavorazione. Pasino ha parlato dell’ultimo giorno sul set e delle emozioni legate alla fine delle riprese di questa serie, molto seguita dal pubblico.

L’attore Pier Luigi Pasino racconta in esclusiva la chiusura di “La legge di Lidia Poët”, serie cult con Matilda De Angelis. L’aiuto regia annuncia: “Pier Luigi ha finito!”, tra abbracci e lacrime, mentre lui attende la seconda figlia e un set con Mel Gibson. Cinque anni fa, al provino per Enrico Poët – fratello devoto di Lidia – il 40enne Pasino osa con baffi ottocenteschi, trovando chimica immediata con Matilda. Dopo mesi di attesa, arriva la chiamata: preso. “Il talento non basta, serve fortuna”, riflette Pier Luigi Pasino, che ha nutrito il sogno tra teatro, provini falliti e creazioni personali. Enrico, figura storica reinventata, sostiene i diritti femminili nell’Italia post-unità, risuonando con la vita dell’attore: matrimonio e paternità durante le riprese.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Pier Luigi Pasino: La Fine di Lidia Poët e il Dono di Enrico

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