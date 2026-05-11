Nel museo sono stati coinvolti 236 studenti di circa dieci anni, che hanno realizzato un progetto per rendere le visite più interattive. I bambini hanno creato contenuti digitali in 3D per accompagnare i visitatori durante il percorso espositivo. Grazie a queste creazioni, i piccoli custodi del museo possono guidare i visitatori attraverso le sale, offrendo un’esperienza diversa e più coinvolgente rispetto ai metodi tradizionali.

? Punti chiave Come faranno dei bambini di dieci anni a guidare il museo?. Cosa hanno creato gli studenti per rendere la visita interattiva?. Chi sono i nuovi custodi che parleranno inglese, francese e spagnolo?. Perché questo progetto trasforma i reperti in un'esperienza digitale?.? In Breve 236 studenti tra 10 e 12 anni guideranno il museo il 15 e 16 maggio.. Docenti Spicoli, Colleoni, De Bari, Afruni, Zilio e Latartara coordinano le attività didattiche.. Circa 1000 ragazzi hanno partecipato a laboratori musicali, artistici e di computer grafica.. Progetto integra realtà virtuale, infografiche e escape-room per potenziare competenze STEM e lingue.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MArTA, 236 piccoli custodi: gli studenti guidano il museo in 3D

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