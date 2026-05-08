Vigliena si risveglia con i piccoli custodi della memoria

Sabato 9 maggio, nel cuore di Vigliena, tra le pietre antiche dello Stradone, si svolgerà un evento dedicato ai “piccoli custodi” della memoria. La giornata non sarà dedicata esclusivamente alla storia, ma coinvolgerà anche attività e momenti di sensibilizzazione dedicati ai più giovani. La manifestazione, che coinvolge diverse associazioni locali, mira a valorizzare il patrimonio culturale e a coinvolgere la comunità in un dialogo tra passato e presente.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 9 maggio, tra le pietre antiche dello Stradone Vigliena, non si parlerà solo di passato. Grazie all’IC Scialoja Cortese Rodinò, il Forte di Vigliena smetterà di essere un gigante addormentato per tornare a essere il cuore pulsante di San Giovanni a Teduccio. Con l’evento “NAPOLI EST – I colori della Libertà”, gli studenti del plesso Cortese svestono i panni di spettatori e diventano narratori, custodi e guide di un luogo che è simbolo universale di resistenza e libertà. Quando la Storia sposa l’Agenda 2030 L’iniziativa vive nella prestigiosa cornice del Maggio dei Monumenti, promosso dal Comune di Napoli, e si intreccia con la decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (organizzato da ASviS).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vigliena si risveglia con i “piccoli custodi” della memoria Notizie correlate Leggi anche: Gli studenti custodi della storia. Il ’Muro della memoria’ alla Bellani Marcianise: la scuola risveglia la memoria della ResistenzaL’Aula Magna del Liceo Federico Quercia si è trasformata, nel pomeriggio di martedì 21 aprile 2026, in un centro di dibattito civile e storico per...