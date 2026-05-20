Piazza Alario | completato il restauro della storica fontana

È stato completato il restauro della fontana in piazza Alario a Salerno. L’intervento è stato realizzato grazie a una collaborazione tra ente pubblico e privato, con il finanziamento totale assicurato dalla Fondazione Monte Pruno e supporto della BCC Monte Pruno. La ristrutturazione della piazza, che include anche il recupero della fontana, è avvenuta nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione. Ora la fontana si presenta rinnovata, pronta a ritrovare il suo ruolo nel contesto urbano.

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