Restauro avviato per la storica Fontana della Principessa Iolanda a Capodimonte

È stato avviato il restauro della Fontana della Principessa Iolanda, situata nel parco di Capodimonte. L’intervento riguarda l’area storica e farà seguito a un sopralluogo tecnico condotto nelle scorse settimane. La fontana, che risale a diversi decenni fa, rappresenta un elemento di rilievo nel patrimonio pubblico della zona. I lavori sono stati autorizzati dagli uffici competenti e si prevede che dureranno alcuni mesi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giovedì 9 aprile 2026, si è ufficialmente aperto il restauro della storica Fontana di Capodimonte, situata presso le scale della Principessa Iolanda al Tondo di Capodimonte. Questa iniziativa è stata promossa dalla Municipalità 3, in collaborazione con ABC Napoli (Acqua Bene Comune), e rappresenta un’importante tappa nel progetto di valorizzazione del patrimonio storico e monumentale di Napoli. Il restauro non è solo un intervento tecnico, ma anche un’opportunità per formare e sensibilizzare le nuove generazioni. Sono stati coinvolti 40 studenti provenienti da quattro istituti scolastici locali: S. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Restauro avviato per la storica Fontana della Principessa Iolanda a Capodimonte. Leggi anche: Fontana della Scapigliata a Napoli: un restauro che la fa tornare a brillare. Prato, concluso il restauro conservativo della vasca della Fontana del BacchinoPrato, 17 marzo 2026 - Si è concluso l'intervento di restauro conservativo della vasca della Fontana del Bacchino. Restauro avviato per la storica Fontana della Principessa Iolanda a Capodimonte.Giovedì 9 aprile 2026, si è ufficialmente aperto il restauro della storica Fontana di Capodimonte, situata presso le scale della Principessa Iolanda al Tondo di Capodimonte. Questa iniziativa è stata ... napolipiu.com Napoli, parte il restauro della Fontana di CapodimonteÈ partito ufficialmente questa mattina l’intervento di restauro della storica Fontana di Capodimonte, uno dei simboli del patrimonio monumentale napoletano. cronachedellacampania.it