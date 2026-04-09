Il mercato azionario di Milano ha chiuso in rialzo dello 0,5% giovedì 9 aprile, con Eni e Leonardo tra le azioni che hanno contribuito all'incremento. La performance di oggi si colloca in contrasto con l’andamento dei principali mercati europei, mentre segue il trend positivo osservato negli Stati Uniti. La giornata si è conclusa con segnali di crescita, sostenuti dai movimenti di alcuni tra i principali titoli del listino.

Il listino milanese ha chiuso la sessione di questo giovedì 09 aprile con un incremento dello 0,5%, riuscendo a muoversi in direzione opposta rispetto ai mercati europei e seguendo il trend positivo registrato negli Stati Uniti. La spinta principale è arrivata dal settore energetico, dove Eni ha registrato una crescita del 3,9%, trainando anche Italgas con un +2,2% e Snam con un avanzamento dell’1,9%. Parallelamente, il mercato obbligazionario mostra segnali di stabilità: lo spread tra i titoli di stato italiani e i Bund si è ridotto portandosi a 74 punti, mentre il rendimento del decennale nazionale si è assestato sul 3,7%. Resilienza industriale e dinamiche bancarie tra attese e flessioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vola con energia e difesa: Eni e Leonardo trascinano il listino

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