Un evento ha portato alla morte di Ahmadinejad, noto per il suo ruolo di oppositore e figura controversa in Iran. Considerato un critico nei confronti di Israele e spesso descritto come un personaggio intransigente, era visto come un alleato di Khamenei ma anche come un elemento di disturbo nel panorama politico. La sua scomparsa segna la fine di una figura che ha suscitato numerose tensioni nel paese.

Mahmoud Ahamdinejad l’intransigente, il “figlio prediletto” di Khamenei, infine il reietto che rifiutava di arrendersi nonostante fosse stato sostanzialmente ripudiato. L’ex presidente iraniano, arcinemico di Israele, è tra le vittime dei raid che dal 28 febbraio stanno martellando Teheran e le altre città del Paese. La notizia della sua morte si aggiunge all’ormai fitta lista dei potenti uccisi in questa nuova guerra. Anche se potente, ormai, Ahmadinejad non lo era più da tempo. Presidente per due mandati, dal 2005 al 2013, la sua vita personale e quella politica si sono intrecciate in una parabola che ha inizio con la guerra Iran-Iraq, dove servì vicino ai Basiji, e si è conclusa ieri, 1° marzo, quando è rimasto ucciso nel secondo giorno di questa nuova guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran: ucciso Ahmadinejad, l’arcinemico di Israele

Iran, ucciso l’ex presidente iraniano Ahmadinejad. Tre soldati Usa morti. Gli attacchi contro i paesi del Golfo e Israele continuano – I videoIl Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti...

Iran, ucciso anche l’ex presidente Ahmadinejad. Tre soldati Usa morti nell’attacco. I raid contro i Paesi del Golfo e Israele continuano – I videoIl Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti...

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: L'Iran ancora sotto attacco. Mistero sulla morte dell'ex presidente Ahmadinejad; Teheran conferma la morte di Khamenei. I media: 'L'ex presidente Ahmadinejad ucciso nel primo attacco'; Iran, l’ex presidente Ahmadinejad è morto: ma il suo ufficio smentisce; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.

In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran, scattata all'alba di sabato. Nuove ondate di raid hanno continuato ad abbattersi sul P ... ansa.it

Ucciso anche Ahmadinejad. Missili contro la portaerei UsaNel primo attacco sferrato sabato mattina da Israele e Usa all'Iran sarebbe stato ucciso anche l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. (ANSA) ... ansa.it

Leone XIV è intervenuto su quanto sta accadendo in Iran al termine dell'Angelus e poi al Quarticciolo. «Possibile tragedia di proporzioni enormi, sia promosso il bene dei popoli». Le parti hanno la «responsabilità morale» di agire https://buff.ly/isJkMyt - facebook.com facebook

Nessuna trattativa con #Trump dice #Iran. Il conflitto si sta purtroppo allargando al #Libano x.com