I Paesi europei stanno sviluppando un piano per costituire una coalizione internazionale volta a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz dopo la fine del conflitto in Iran. Il progetto prevede di agire senza la partecipazione diretta degli Stati Uniti, di Israele e dell’Iran. La proposta si inserisce in un contesto di preparativi postbellici, con l’obiettivo di assicurare il transito marittimo nella regione.

I Paesi europei stanno elaborando un piano per creare una coalizione internazionale con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz una volta terminato il conflitto iraniano, senza il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui l’iniziativa, promossa da Regno Unito e Francia, prevederebbe una missione difensiva con operazioni di sminamento e il dispiegamento di navi militari per garantire il transito delle imbarcazioni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha precisato che la missione escluderebbe le “parti belligeranti”, ovvero Stati Uniti, Israele e Iran, e non sarebbe sotto comando americano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In lavorazione un piano postbellico dell’Europa per liberare Hormuz senza Usa, Israele e Iran

L’Onu condanna l’Iran e tace su Usa e Israele, l’Europa promette di liberare lo Stretto di Hormuz… dopoPrimo evento: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva la Risoluzione 2817, presentata dal Bahrein e sostenuta da 140 Paesi.

Iran, la giornata. Piano per liberare Hormuz, l'Iran ci minaccia: "Siete complici". Tajani: "Accordo politico"La controffensiva iraniana sconvolge il Qatar e arriva, forse, fino a Washington.