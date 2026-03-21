Piano dell’arenile è scontro in tribunale

Il comune di Cattolica si appresta a difendersi in tribunale riguardo a una decisione urbanistica presa recentemente. Il tema riguarda il piano dell’arenile, che ha suscitato un acceso dibattito e ora viene sottoposto a verifica giudiziaria. La questione riguarda specificamente le modalità di sviluppo e le autorizzazioni rilasciate per l’area costiera della cittadina.

Il comune di Cattolica si prepara a difendere in sede giudiziaria una delle scelte urbanistiche più rilevanti degli ultimi mesi. La giunta comunale ha infatti deciso di costituirsi davanti al Tar dell’Emilia Romagna per resistere al ricorso presentato dal consorzio La Regina contro il nuovo Piano dell’arenile. Il ricorso, notificato lo scorso 10 dicembre, punta all’annullamento del piano approvato dal Consiglio comunale nell’estate 2025. Tra le contestazioni sollevate figurano, secondo i bagnini, presunte violazioni della normativa urbanistica regionale, carenze istruttorie e criticità procedurali legate all’iter di approvazione dello strumento pianificatorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano dell’arenile, è scontro in tribunale Articoli correlati "Subito un piano dell’arenile per rilanciare tutta Cervia""La spiaggia deve essere tutelata, valorizzata e pensata come parte integrante della città: non solo concessioni o ombrelloni, ma un motore di... "Per la Nato scontro senza precedenti": il piano anti Trump in tre punti dell'ex segretario RasmussenL'ex segretario generale della Nato ed ex primo ministro danese, Anders Fogh Rasmussen, avverte: l'Alleanza atlantica sta affrontando la sua sfida... Altri aggiornamenti su Piano dell'arenile è scontro in... Temi più discussi: Piano dell’arenile, è scontro in tribunale; Arenile, fiera e hotel: il piano di Rimini per restare leader nel turismo. Il sindaco: Ora le sfide strutturali; Erosione costiera, ecco il piano della Regione per la manutenzione delle spiagge: Abbattiamo i tempi burocratici per i lavori; Regole semplificate e tempi più rapidi: il piano per battere l'erosione costiera. Piano dell’arenile, è scontro in tribunaleIl comune di Cattolica si prepara a difendere in sede giudiziaria una delle scelte urbanistiche più rilevanti degli ultimi mesi. La giunta comunale ha infatti deciso di costituirsi davanti al Tar dell ... ilrestodelcarlino.it Piano dell’arenile, è subito scontro. Via all’esame delle osservazioni. Ma l’opposizione abbandona l’aulaÈ entrato nella fase conclusiva il percorso di approvazione del Piano attuativo degli arenili e dei viali a mare (Paav). Dopo l’avvio dell’esame delle osservazioni, il Consiglio comunale è chiamato a ... lanazione.it Stretto di Hormuz, Trump pronto per fase 2: ecco il piano Usa e la svolta di Londra x.com Nel Piano di governo del territorio spuntano confini errati: quelli di Orio al Serio. L’opposizione parla di “copia e incolla” facebook