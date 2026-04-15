Al via la campagna antincendio boschivo 2026 rafforzata la rete di prevenzione e controllo del territorio

Con l’arrivo della stagione calda, le autorità hanno avviato la campagna antincendio boschivo 2026, rafforzando le attività di prevenzione e controllo sul territorio. A Messina si è svolta una riunione tra i rappresentanti delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle istituzioni locali per coordinare le azioni da mettere in campo. Sono stati definiti interventi mirati e strategie di monitoraggio per ridurre il rischio di incendi durante l’estate.

Con l’estate alle porte e il rischio incendi che torna puntuale a preoccupare il territorio, a Messina si è riunita la macchina della prevenzione. Nella Sala di Protezione Civile della Prefettura si è svolto infatti un incontro operativo dedicato alla Campagna Antincendio Boschivo 2026.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Antincendio boschivo, Piazza: “Dalla Regione 5 milioni per sicurezza e prevenzione”Regione Lombardia ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a favore di Province, Città metropolitana di Milano, Comunità... Al via “Gelaterie di Fiducia”: riparte la campagna associativa tra rete e territorioAl via la campagna annuale “Gelaterie di fiducia” del Gruppo Gelatieri Bergamaschi Confcommercio Bergamo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Subito la riforma o la campagna antincendio è a rischio in Sardegna: è gelo fra Barracelli e Regione; Antincendio boschivo, al via il corso per nuovi volontari; Antincendio boschivo 2026: la Campania schiera 45 nuove unità; 8xmille alla Chiesa Cattolica: al via la nuova campagna. Al via in Molise Campagna estiva antincendio boschivo 2025Prende il via in Molise la Campagna estiva antincendio boschivo 2025. Firmata la convenzione tra Prefettura di Campobasso, Protezione Civile della Regione e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco. ansa.it Campagna antincendio, siglato accordo Regione-vigili del fuocoÈ stata attivata la convenzione tra la Regione e i vigili del fuoco per la campagna estiva antincendi boschivi 2025. Tra i firmatari, oltre all'assessora della Difesa dell'ambiente Rosanna Laconi, il ... ansa.it Condividiamo Omaggio a Soccorso Iglesias - Campagna antincendio boschivo - Sardegna 2025 – Runnin https://youtu.be/5xJ7BS6z-qMfeature=shared - facebook.com facebook