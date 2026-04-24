Disco verde al Piano antincendio boschivo Gallo | Gli incendi si combattono prima che inizino

La giunta regionale della Calabria ha approvato il Piano antincendio boschivo 2026, che mira a migliorare le strategie di prevenzione e gestione degli incendi nei territori forestali. Il documento si inserisce in un quadro di misure volte a rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di ridurre i rischi e le conseguenze degli incendi boschivi. L’approvazione rappresenta un passo importante nel rafforzare le capacità di intervento del sistema regionale.

La giunta regionale della Calabria ha approvato il Piano antincendio boschivo (Aib) 2026, uno strumento strategico che punta a rafforzare la capacità del sistema regionale di prevenire e gestire il rischio incendi, in un contesto sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici.“Gli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Vicchio, disco verde al Bilancio di previsione e Piano Lavori pubbliciVicchio, 2 febbraio 2026 - Approvati dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 29 gennaio il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio... Prevenzione e contrasto alla violenza di genere, disco verde dalla giunta al piano triennaleSu proposta dell’assessora al welfare e all’inclusione sociale, Pasqualina Straface, la giunta della Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Disco verde al Piano antincendio boschivo, Gallo: Gli incendi si combattono prima che inizino; Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta di lunedì 20 aprile; Consiglio comunale, approvato il bilancio consuntivo 2025; Da 'Disco Verde' a Music Emergency, tre serate di musica e solidarietà per la Pediatria. Piano triennale delle opere. Disco verde dai revisoriAl via la prima integrazione al piano triennale delle opere pubbliche già deliberato lo scorso febbraio. In questi giorni i revisori dei conti di palazzo civico hanno dato l’ok all’aggiunta nel piano ... lanazione.it Vicchio, disco verde al Bilancio di previsione e Piano Lavori pubbliciVicchio, 2 febbraio 2026 - Approvati dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 29 gennaio il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2026-2028, approvato anche il Piano ... lanazione.it Dalla fumata bianca al Senato, a quella ‘verde’ in piazza Montecitorio, al rischio disco rosso del Colle Dalla fumata bianca dello scorso venerdì al Senato a quella ‘verde’ di ieri in piazza Montecitorio, con il rischio concreto di un disco rosso del colle. Al momen - facebook.com facebook