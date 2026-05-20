Piacenza si prepara a vivere la Notte dei Musei
Sabato 23 maggio, Piacenza si appresta a partecipare alla Notte Europea dei Musei, un evento che coinvolge le istituzioni museali di diversi Paesi europei dal 2005. Promosso dal Ministero della Cultura italiano, l’appuntamento mira a mettere in evidenza il patrimonio culturale del continente attraverso una serie di aperture serali e iniziative speciali nei musei della città. L’evento rappresenta un’occasione per visitare le collezioni e scoprire le attività organizzate nelle strutture coinvolte.
Torna anche a Piacenza, sabato 23 maggio, l'appuntamento con la Notte Europea dei Musei, evento promosso in Italia dal Ministero della Cultura e che coinvolge, dal 2005, le istituzioni museali di tutta Europa, per promuovere l'identità culturale del continente nei Paesi dell'Unione.Musei Civici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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