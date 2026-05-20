Piacenza si prepara a vivere la Notte dei Musei

Sabato 23 maggio, Piacenza si appresta a partecipare alla Notte Europea dei Musei, un evento che coinvolge le istituzioni museali di diversi Paesi europei dal 2005. Promosso dal Ministero della Cultura italiano, l’appuntamento mira a mettere in evidenza il patrimonio culturale del continente attraverso una serie di aperture serali e iniziative speciali nei musei della città. L’evento rappresenta un’occasione per visitare le collezioni e scoprire le attività organizzate nelle strutture coinvolte.

Torna anche a Piacenza, sabato 23 maggio, l'appuntamento con la Notte Europea dei Musei, evento promosso in Italia dal Ministero della Cultura e che coinvolge, dal 2005, le istituzioni museali di tutta Europa, per promuovere l'identità culturale del continente nei Paesi dell'Unione.Musei Civici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Toscana e Umbria si accendono: musei, teatro e archeologia protagonisti della Notte Europea dei Musei 2026Toscana e Umbria, 19 maggio 2026 – Laboratori per i più piccoli, viaggi musicali, teatro e percorsi guidati tra le vestigia del passato.

Roma si accende: la Notte dei Musei apre i tesori fino a notte fondaSabato 23 maggio la capitale sarà protagonista della sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che trasforma il patrimonio artistico...

‘Sì, viaggiare – Battisti, la Storia’ al Teatro PoliteamaL'eredità musicale di Lucio Battisti rivive a Piacenza il 15 maggio Riceviamo e pubblichiamo. Il palcoscenico del Teatro Politeama di Piacenza si prepara a ospitare, venerdì 15 maggio alle 21:00, lo s ... expartibus.it

Pattinaggio artistico a rotelle: dopo la prima semifinale di World Cup Bozzini si prepara per GarmishL’atleta in forza al Pattinaggio Artistico Piacenza, con la partner Gloria di Bella è pronto a tornare in pista per la seconda semifinale della competizione ... ilpiacenza.it