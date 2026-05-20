Piacentini per sempre alla Fahrenheit la presentazione dell’antologia che racconta l’identità della provincia
Nelle librerie è arrivata “Piacentini per sempre”, un’antologia che raccoglie vari racconti dedicati alla provincia. Il volume è stato presentato recentemente alla Fahrenheit, un locale della zona. La pubblicazione, curata da Edizioni della Sera, include testi di diversi autori e si propone di rappresentare l’identità e le storie di questa comunità locale. La presentazione ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alle narrazioni che riflettono le caratteristiche della zona.
Arriva nelle librerie “Piacentini per sempre”, la nuova antologia corale edita da Edizioni della Sera. Il volume, curato dallo scrittore piacentino Francesco Rago, raccoglie i contributi di diciotto autori locali chiamati a comporre uno spaccato inedito, intimo e a tratti ironico dell’identità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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