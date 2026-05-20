Piacentini per sempre alla Fahrenheit la presentazione dell’antologia che racconta l’identità della provincia

Nelle librerie è arrivata “Piacentini per sempre”, un’antologia che raccoglie vari racconti dedicati alla provincia. Il volume è stato presentato recentemente alla Fahrenheit, un locale della zona. La pubblicazione, curata da Edizioni della Sera, include testi di diversi autori e si propone di rappresentare l’identità e le storie di questa comunità locale. La presentazione ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alle narrazioni che riflettono le caratteristiche della zona.

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