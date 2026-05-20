A Francavilla al Mare la presentazione dell' antologia Kavya- poesia senza confini scrittori italiani a Londra Barcellona e Calcutta

Da chietitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 1 giugno alle 17 nella biblioteca Antonio Russo di Francavilla al Mare si terrà la presentazione dell'antologia intitolata “Kavya - poesia senza confini, scrittori italiani a Londra, Barcellona e Calcutta”. Il volume è curato da Grazia Depedri e Massimo Pasqualone e presenta una copertina realizzata da Debkumar Mitra. Durante l'evento, uno dei curatori illustrerà i contenuti della raccolta, che raccoglie poesie di autori italiani attivi nelle tre città straniere.

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Lunedì 1 giugno, alle 17, nella biblioteca Antonio Russo di Francavilla al Mare, verrà presentata l'antologia “Kavya- poesia senza confini, scrittori italiani a Londra, Barcellona e Calcutta”, a cura di Grazia Depedri e Massimo Pasqualone, con la copertina di Debkumar Mitra, che presenterà in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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