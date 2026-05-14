Femminismi venerdì 15 maggio la presentazione dell’antologia curata da Rossella Ghigi
Venerdì 15 maggio si terrà la presentazione di un'antologia dedicata ai femminismi, curata da Rossella Ghigi. Il volume affronta il tema senza ridurlo a un unico discorso, evidenziando la diversità di approcci e pratiche che compongono il panorama femminista. La curatrice sottolinea come parlare di «femminismo» al singolare rischi di semplificare una realtà complessa e articolata.
"D'altra parte, il fatto stesso di parlare di «femminismo» al singolare rischia di portare acqua al mulino della semplificazione, poiché non dà conto della varietà di riflessioni e pratiche politiche che vi convergono."Dora Musini e Elisabetta Salvini dialogano con Rossella Ghigi FEMMINISMI.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
"In viaggio", venerdì 15 maggio presentazione dell'album di Diego Ruschena da Symphony Record ShopVenerdì 15 maggio, alle 18 da Symphony Record Shop, si terrà la presentazione di “In viaggio”, il nuovo album di Diego Ruschena, musicista di origini...
"Un amore di radio", venerdì 15 maggio presentazione del libro di Stefano Lucarelli al Caffè Il PalcoscenicoVenerdì 15 maggio, alle 18 al Caffè il Palcoscenico, Stefano Lucarelli presenta il suo libro “Un amore di radio” (Provaci Ancora Bill Editore), un...