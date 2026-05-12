Petrolchimico senza pace i sindacati | Versalis ha comunicato 30 licenziamenti
Le sigle sindacali Filctem, Femca e Uiltec hanno comunicato che Versalis ha inviato loro, tramite una Pec datata 5 maggio, una comunicazione ufficiale riguardante l’intenzione di avviare un processo di licenziamento collettivo che coinvolge trenta dipendenti del petrolchimico. La notizia è stata resa nota dalle rappresentanze sindacali, che hanno ricevuto la comunicazione recentemente. La questione riguarda quindi un possibile taglio di posti di lavoro all’interno dello stabilimento.
Il Petrolchimico non trova pace. Le sigle sindacali Filctem, Femca e Uiltec hanno, infatti, ricevuto da Versalis (tramite una Pec datata 5 maggio) una comunicazione circa l’intenzione di avviare un processo di licenziamento collettivo di trenta dipendenti. Un numero che si aggirerebbe, quindi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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