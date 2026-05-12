Petrolchimico senza pace i sindacati | Versalis ha comunicato 30 licenziamenti

Le sigle sindacali Filctem, Femca e Uiltec hanno comunicato che Versalis ha inviato loro, tramite una Pec datata 5 maggio, una comunicazione ufficiale riguardante l’intenzione di avviare un processo di licenziamento collettivo che coinvolge trenta dipendenti del petrolchimico. La notizia è stata resa nota dalle rappresentanze sindacali, che hanno ricevuto la comunicazione recentemente. La questione riguarda quindi un possibile taglio di posti di lavoro all’interno dello stabilimento.

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