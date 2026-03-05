Polo petrolchimico il cracking Versalis in vendita? Lo scontro tra D' Attis e Stefanazzi

Nel dibattito politico locale si parla di una possibile vendita del cracking di Versalis, il polo petrolchimico coinvolto. I parlamentari del territorio discutono delle pressioni provenienti dal governo su Eni, mentre lo scontro tra i rappresentanti politici si fa sempre più acceso. La questione coinvolge direttamente le attività industriali e le prospettive future dell’impianto, che rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Il destino del polo petrolchimico e le voci del pressing governativo su Eni tengono banco tra i parlamentari del territorio. L'incontro "segreto" del 2 marzo tra Regione Puglia e ministero delle Imprese e del Made in Italy ha acceso i riflettori sulla possibile vendita degli impianti Versalis, fermi dall’aprile del 2025 per la transizione green di Eni verso una gigafactory per batterie da realizzare in joint venture con Seri Industrial. Al centro, il cracking in "conservazione", il cui smantellamento rischierebbe l'effetto domino su Basell, già in crisi e con soli tre mesi di autonomia, minacciando oltre 1.500 posti di lavoro. La... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

