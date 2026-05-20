Petr Vlachovsky filmava le giocatrici sotto la doccia di nascosto | squalificato a vita dalla Uefa

Un ex tecnico dell'Under 19 di una nazionale europea è stato condannato penalmente per aver filmato segretamente le giocatrici sotto la doccia. La UEFA ha deciso di squalificare a vita l’uomo coinvolto, a seguito delle indagini e della condanna ufficiale. La federazione ha preso questa decisione per tutelare le atlete e garantire la tutela dei diritti delle giocatrici. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla necessità di controlli più severi e di misure di tutela all’interno delle strutture sportive.

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