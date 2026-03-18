Filmava ragazzine sotto la doccia | all'ex campione olimpico Andrea Cassarà ridotta la pena a un anno
L'ex campione olimpico Andrea Cassarà è stato condannato a un anno di reclusione, con una riduzione di quattro mesi rispetto alla precedente sentenza. La vicenda riguarda le accuse di aver filmato due sedicenni mentre si trovavano sotto la doccia in un centro sportivo di Brescia. La decisione è stata emessa dopo il processo che ha coinvolto l’atleta.
È stata ridotta la pena di quattro mesi ad Andrea Cassarà, l'ex campione olimpico che era stato accusato di aver filmato due sedicenni sotto la doccia in un centro sportivo a Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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