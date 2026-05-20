L'allenatore ceco di 42 anni, ex responsabile della nazionale femminile Under-19, è stato squalificato a vita dall'Uefa. La decisione è arrivata dopo che si è scoperto che aveva filmato le giocatrici mentre si trovavano sotto la doccia. L'accaduto ha suscitato grande scalpore nel mondo del calcio femminile e ha portato all'adozione di misure severe nei confronti del tecnico. La vicenda ha coinvolto l'intero ambiente sportivo e ha portato a indagini da parte delle autorità competenti.

La stangata è arrivata. La notizia che sta facendo il giro del mondo arriva da una sentenza dell’Uefa che ha squalificato a vita l’allenatore ceco Petr Vlachovsky. Intanto un po’ di contesto. Chi è? E perché non potrà mai più allenare? Partiamo dalla notizia e dai motivi. Vlachovsky - 42enne ex c.t della nazionale femminile Under-19 della Repubblica Ceca - è stato squalificato a vita dalla Uefa per aver filmato le sue giocatrici mentre si spogliavano a loro insaputa. Per quattro anni, dal 2019 al 2023, avrebbe utilizzato una telecamera nascosta nel suo zaino per riprendere 15 giocatrici, la più giovane delle quali di 17 anni, mentre si facevano la doccia e si cambiavano in vari spogliatoi prima e dopo gli allenamenti e le partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Filmava le giocatrici sotto la doccia: allenatore ceco squalificato a vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Filmava ragazzine sotto la doccia: all’ex campione olimpico Andrea Cassarà ridotta la pena a un annoÈ stata ridotta la pena di quattro mesi ad Andrea Cassarà, l'ex campione olimpico che era stato accusato di aver filmato due sedicenni sotto la...

Canzi: «Esonero? L’allenatore è a rischio sempre. La società è con me e non ho le giocatrici contro»di Mauro MunnoMax Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (inviato allo...

Filmava le giocatrici sotto la doccia: allenatore ceco squalificato a vitaQuesta è la sentenza emessa dall'Uefa nei confronti di Petr Vlachovsky, 42enne ex c.t della nazionale femminile Under-19 della Repubblica Ceca. Fra le vittime anche ragazze minorenni ... gazzetta.it