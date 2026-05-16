Un tribunale online è stato recentemente istituito con l’obiettivo di esaminare e, in alcuni casi, minacciare i giornalisti che pubblicano critiche. La piattaforma, che sembra più un sistema per raccogliere denaro da individui con risorse considerevoli, si presenta come uno strumento per censurare le opinioni scomode. La sua funzione principale consiste nel raccogliere denunce e avviare procedimenti legali contro chi esprime giudizi sgraditi, creando un nuovo spazio digitale con implicazioni sulla libertà di stampa.

Sembra un giocattolo per spillar quattrini a ricchi allergici alla libertà di stampa, e lo è. Ma è anche qualcosa in più, il sistema d’intelligenza artificiale lanciato dalla startup Objection il 15 aprile scorso grazie ai fondi di Peter Thiel, fondatore di Palantir, e dell’imprenditore malesiano Balaji Srinivasan. A capo dell’iniziativa è l’austrialiano Aron D’Souza (presidente di Enhanced Games, le “Olimpiadi dei dopati”, una competizione con l’obbiettivo esplicito di rendere legittimo e ufficiale l’uso, illegale e ufficioso, che gli atleti fanno di farmaci per avere prestazioni da superuomini). Ma soprattutto, si tratta dell’ex stratega... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’ultima di Peter Thiel: un tribunale online per schedare (e minacciare) i giornalisti critici

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