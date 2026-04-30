Per la partita tra Palermo e Catanzaro di venerdì, lo stadio Barbera sarà chiuso ai tifosi ospiti. Il Gruppo operativo sicurezza ha deciso di bloccare l'accesso al settore riservato ai supporter esterni, garantendo così la sicurezza durante l’evento. La decisione riguarda esclusivamente l’area dedicata ai tifosi provenienti dall’esterno, mentre gli spettatori locali potranno assistere alla partita come di consueto.

? Cosa sapere Il Gos blocca il settore ospiti dello stadio Barbera per Palermo-Catanzaro di venerdì.. Il divieto riguarda i tifosi residenti nella provincia di Catanzaro per prevenire scontri.. Il Gruppo Operativo Sicurezza ha disposto il blocco del settore ospiti allo stadio Renzo Barbera per la sfida di Serie B tra Palermo e Catanzaro prevista venerdì alle 15:00. La misura restrittiva colpisce direttamente i sostenitori giallorossi residenti nella provincia di Catanzaro, ai quali è vietata la vendita dei biglietti per quella specifica zona dello stadio. Le autorità hanno deciso di blindare l’area dedicata ai tifosi ospiti per prevenire possibili tensioni e garantire l’ordine pubblico durante l’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo-Catanzaro, blindato il Barbera: vietato l’accesso agli ospiti

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