I cambiamenti climatici sono un fenomeno reale e in atto, e stanno influenzando la diffusione di malattie tropicali negli Stati Uniti. Florida, Texas e California sono tra le regioni colpite, dove si stanno registrando epidemie di dengue. Le autorità sanitarie devono affrontare queste emergenze, mentre i cittadini si confrontano con le conseguenze di un clima in rapido mutamento.

In barba ai negazionisti i cambiamenti climatici esistono e stanno già presentando il conto. Florida, Texas, California e altri stati americani si trovano a gestire epidemie di malattie tropicali come la dengue. E per capire il perché, basta guardare al Perù. Lì i ricercatori di Stanford hanno analizzato la correlazione tra un ciclone e una massiccia epidemia di dengue (malattia virale trasmessa dalle zanzare che può causare febbre, eruzioni cutanee e sintomi potenzialmente letali come emorragie e shock). I risultati, pubblicati su ‘One Earth’, rivelano che le temperature più elevate e le maggiori precipitazioni legate ai cambiamenti climatici stanno moltiplicando “le probabilità di epidemie”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Come i cambiamenti climatici alimentano le epidemie

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