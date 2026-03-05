Strade e marciapiedi piano da 3 milioni di euro a Civita Castellana | l' elenco dei lavori

A Civita Castellana sono stati annunciati lavori di manutenzione e riqualificazione di strade e marciapiedi per un importo di circa tre milioni di euro. Il piano riguarda interventi specifici per migliorare la viabilità cittadina. Sono previsti interventi su diverse vie e marciapiedi della città, con l’obiettivo di rendere più sicuro e funzionale il sistema stradale. I lavori sono stati programmati e annunciati dall’amministrazione locale.

Interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità in diversi quartieri. Il sindaco Luca Giampieri: "Miglioriamo in maniera significativa la qualità e la sicurezza delle principali arterie" A Civita Castellana interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina: un investimento di quasi tre milioni di euro. Sono ripresi martedì 3 marzo, dopo la pausa invernale imposta dalle temperature e dalle avverse condizioni meteo, i lavori di rifacimento del manto stradale e sistemazione dei marciapiedi in diversi quartieri della città. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche e la prospettiva dell'arrivo della primavera, è stato possibile procedere con l'apertura dei lavori in via Falisca e via Marinai d'Italia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Nuovo asfalto a Perugia, il Comune mette sul piatto altri milioni di euro: i lavori in arrivo e l'elenco delle strade Leggi anche: Vinti 50mila euro al 10eLotto a Civita Castellana Altri aggiornamenti su Civita Castellana. Temi più discussi: Civita Castellana, strade e marciapiedi, ripartono i lavori di riqualificazione in diversi quartieri della città; Elezioni comunali a Civita Castellana, Italia Viva propone il tavolo del centrosinistra; Il progetto della Caritas diocesana di Civita Castellana a sostegno delle famiglie raccontato a Trevignano. Civita Castellana, strade e marciapiedi, ripartono i lavori di riqualificazione in diversi quartieri della cittàDopo la pausa invernale imposta dalle temperature e dalle avverse condizioni meteo, sono ripresi nella giornata di martedì 3 marzo, come ... msn.com Civita Castellana – Albero di pino crollato, sono stati fatti tutti i controlli? M5S e Rifondazione incalzano il sindacoSecondo le due forze politiche, il crollo potrebbe rappresentare il segnale di una eventuale sofferenza del nostro patrimonio verde, sottolineando come ne ... etrurianews.it La Flaminia Civita Castellana ritrova il sorriso nel recupero della 24ª giornata contro l'Ischia - facebook.com facebook