Strade e marciapiedi piano da 3 milioni di euro a Civita Castellana | l' elenco dei lavori

Da viterbotoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Civita Castellana sono stati annunciati lavori di manutenzione e riqualificazione di strade e marciapiedi per un importo di circa tre milioni di euro. Il piano riguarda interventi specifici per migliorare la viabilità cittadina. Sono previsti interventi su diverse vie e marciapiedi della città, con l’obiettivo di rendere più sicuro e funzionale il sistema stradale. I lavori sono stati programmati e annunciati dall’amministrazione locale.

Interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità in diversi quartieri. Il sindaco Luca Giampieri: "Miglioriamo in maniera significativa la qualità e la sicurezza delle principali arterie" A Civita Castellana interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità cittadina: un investimento di quasi tre milioni di euro. Sono ripresi martedì 3 marzo, dopo la pausa invernale imposta dalle temperature e dalle avverse condizioni meteo, i lavori di rifacimento del manto stradale e sistemazione dei marciapiedi in diversi quartieri della città. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche e la prospettiva dell'arrivo della primavera, è stato possibile procedere con l'apertura dei lavori in via Falisca e via Marinai d'Italia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: Nuovo asfalto a Perugia, il Comune mette sul piatto altri milioni di euro: i lavori in arrivo e l'elenco delle strade

Leggi anche: Vinti 50mila euro al 10eLotto a Civita Castellana

Altri aggiornamenti su Civita Castellana.

Temi più discussi: Civita Castellana, strade e marciapiedi, ripartono i lavori di riqualificazione in diversi quartieri della città; Elezioni comunali a Civita Castellana, Italia Viva propone il tavolo del centrosinistra; Il progetto della Caritas diocesana di Civita Castellana a sostegno delle famiglie raccontato a Trevignano.

civita castellana strade e marciapiedi pianoCivita Castellana, strade e marciapiedi, ripartono i lavori di riqualificazione in diversi quartieri della cittàDopo la pausa invernale imposta dalle temperature e dalle avverse condizioni meteo, sono ripresi nella giornata di martedì 3 marzo, come ... msn.com

Civita Castellana – Albero di pino crollato, sono stati fatti tutti i controlli? M5S e Rifondazione incalzano il sindacoSecondo le due forze politiche, il crollo potrebbe rappresentare il segnale di una eventuale sofferenza del nostro patrimonio verde, sottolineando come ne ... etrurianews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.