Monaldi aperto al risarcimento il legale della famiglia | ‘Volontà senza causa civile’

La famiglia di un bambino ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro all’Ospedale Monaldi. La richiesta è stata avanzata nei giorni scorsi, e il legale rappresentante della famiglia ha dichiarato che si tratta di una volontà senza causa civile. La questione riguarda un episodio che ha coinvolto il bambino e che ha portato alla richiesta di indennizzo.

Nei giorni scorsi la famiglia del piccolo Domenico ha chiesto un risarcimento all’Ospedale Monaldi pari a 3 milioni di euro. Dopo un’iniziale silenzio da parte della struttura, si è svolto l’incontro tra l’avvocato della famiglia e i rappresentanti degli Affari legali dell’Azienda ospedaliera. Il risultato è che il Monaldi sembra aperto ad un risarcimento con una trattativa stragiudiziale Forse la diatriba legale sul risarcimento dell’Ospedale Monaldi alla famiglia del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto dopo il trapianto del cuore “bruciato”, potrebbe concludersi senza bisogno di arrivare in tribunale. Recentemente, la famiglia del bambino, tramite il legale Francesco Petruzzi, aveva fatto richiesta all’Ospedale di un cospicuo risarcimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Monaldi aperto al risarcimento, il legale della famiglia: ‘Volontà senza causa civile’ Domenico, il legale della famiglia contro l’ospedale: “Risarcimento richiesto ma Monaldi sordo”E’ scontro tra l’ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, il bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore danneggiato. Domenico morto dopo il trapianto, il legale della famiglia: “Da Monaldi no risposte su risarcimento”(Adnkronos) – Dall'ospedale Monaldi di Napoli ancora nessuna risposta sul risarcimento alla famiglia del piccolo Domenico. Temi più discussi: 3 milioni di risarcimento per la morte di Domenico, il Monaldi: indagini in corso; Il legale di Domenico, 'richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti'; L'avvocato Petruzzi: altre tre richieste di risarcimento al Monaldi; Domenico Caliendo, prove di dialogo per il risarcimento danni: domani vertice al Monaldi. L'avvocato dei genitori del piccolo Domenico: Il Monaldi ha aperto alla possibilità di un risarcimentoLe parole del legale al termine di un incontro durato diverse ore con i vertici dell'azienda ospedaliera. Oggi si è anche tenuto un Consiglio regionale sulla vicenda alla presenza del governatore Robe ... napolitoday.it Bambino col cuore bruciato, al via trattativa tra la famiglia e l'ospedale Monaldi per il risarcimento danniProseguono le indagini sulla morte del bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato al Monaldi: il legale parla del video in mano alla procura ... virgilio.it Continua a far discutere la tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore rivelatosi fatale. Nelle ultime ore si è aperto un duro confronto tra la famiglia del piccolo e l - facebook.com facebook Affetto da cardiopatia dilatativa salvato da trapianto al Monaldi. Lettera aperta dei medici x.com