La Procura indaga su Sanident la clinica odontoiatrica di Napoli che ha chiuso lasciando i pazienti senza denti

La Procura sta indagando sulla chiusura della clinica odontoiatrica di Napoli, operativa fino al 20 marzo scorso. La struttura, che aveva oltre un centinaio di pazienti in attesa di interventi, ha sospeso le attività per lavori di ristrutturazione e non ha più riaperto da allora. La chiusura improvvisa ha lasciato molti senza assistenza, mentre i pazienti si trovano in attesa di risposte ufficiali.

Oltre un centinaio di persone in attesa di interventi, la clinica di fatto ha chiuso il 20 marzo scorso per lavori di ristrutturazione e non ha mai più aperto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pazienti lasciati senza denti: denunce in procura per la clinica di via BrinSono già arrivate in Procura della Repubblica di Napoli alcune denunce sulla vicenda della Sanident, la clinica odontoiatrica di via Brin che ha... Napoli, il centro odontoiatrico di via Brin chiude: lasciati senza denti 150 pazienti: “Abbiamo pagato”Chiuso per presunti lavori di manutenzione il centro dentistico di via Brin a Napoli. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, curiosità investigativa anche su Inter-Roma. La procura vuole acquisire i file audio della sala Var; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendo; Ivrea, ordigno contro la procura che indaga sulla 'ndrangheta. Il sito Coco utilizzato per organizzare le violenze su Giséle Pelicot è stato riaperto. La procura francese indagaA due anni di distanza dalla sua chiusura riapre quasi identico il sito francese utilizzato per organizzare gli stupri su Giséle Pelicot con accesso libero e anonimato ... corriere.it «Andrea Sempio uccise Chiara Poggi da solo»: la Procura modifica il capo di imputazioneNessun ignoto. Per la Procura di Pavia l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi è Andrea Sempio. È lui, per chi indaga, l'unica ... leggo.it In queste ore la procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, avrebbe aperto una seconda inchiesta penale mdst.it/3QELIYK - facebook.com facebook La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella gestione dei soccorsi x.com