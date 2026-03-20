Un’associazione dedicata alle cure palliative è stata creata negli anni ’80 da Arnaldo Minetti e Kika Mamoli. La presidente attuale è la figlia, Aurora. L’organizzazione si occupa di assistenza a pazienti con diagnosi di non guaribilità, spesso trovando come unica opzione il supporto al termine della vita. La storia dell’associazione si intreccia con il lavoro di queste figure fondatrici e della loro famiglia.

LA STORIA. Nata negli anni ’80 per iniziativa di Arnaldo Minetti e della moglie Kika Mamoli, è presieduta dalla figlia Aurora. L’Hospice e altre attività con 130 volontari. C’è una storia bergamasca che comincia quando parlare di dolore e fine vita era ancora difficile, quasi impronunciabile. È la storia di Acp-Associazione cure palliative di Bergamo, che nel tempo ha contribuito a trasformare un bisogno spesso invisibile in una risposta concreta e organizzata. A raccontarla oggi è la presidente Aurora Minetti. È lei stessa a definirsi «un piccolo pezzo di un grande puzzle» che inizia a muoversi e costituirsi a metà degli anni Ottanta, quando di fronte a «una diagnosi di non guarigione, l’alternativa spesso era il nulla». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Associazione cure palliative: «Per diagnosi di non guarigione l’alternativa spesso era il nulla»

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