Università di Perugia inaugurato il nuovo laboratorio internazionale CAOS

All'Università di Perugia, presso il Polo di ingegneria, è stato inaugurato il nuovo laboratorio internazionale CAOS. La struttura è una delle recenti infrastrutture del Dipartimento di Fisica e Geologia, dedicata alla ricerca nel campo delle onde gravitazionali e della sismologia. L'apertura del laboratorio coinvolge più istituzioni e rappresenta un investimento nel settore scientifico. La nuova struttura si inserisce in un progetto di collaborazione internazionale volto allo studio di fenomeni naturali e alla sperimentazione di tecnologie avanzate.

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