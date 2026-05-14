Università di Perugia inaugurato il nuovo laboratorio internazionale CAOS

Da perugiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Università di Perugia, presso il Polo di ingegneria, è stato inaugurato il nuovo laboratorio internazionale CAOS. La struttura è una delle recenti infrastrutture del Dipartimento di Fisica e Geologia, dedicata alla ricerca nel campo delle onde gravitazionali e della sismologia. L'apertura del laboratorio coinvolge più istituzioni e rappresenta un investimento nel settore scientifico. La nuova struttura si inserisce in un progetto di collaborazione internazionale volto allo studio di fenomeni naturali e alla sperimentazione di tecnologie avanzate.

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All'Università di Perugia, presso il Polo di ingegneria, è stato inaugurato il nuovo laboratorio internazionale CAOS, nuova infrastruttura di ricerca del Dipartimento di Fisica e Geologia dedicata allo sviluppo di tecnologie avanzate per lo studio delle onde gravitazionali e della sismologia.Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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