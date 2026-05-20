Perizia nulla! Famiglia nel bosco il colpo di scena | cosa succede

Una famiglia si trovava nel bosco quando è emerso un risultato di perizia che ha suscitato sorpresa. La relazione tecnica, infatti, è stata giudicata “gravemente carente” dal punto di vista scientifico e metodologico, e in alcuni passaggi è stata definita addirittura priva di valore tecnico. La valutazione ha comportato un colpo di scena nel procedimento in corso, con implicazioni che potrebbero influenzare le decisioni future legate alla vicenda. La vicenda prosegue con ulteriori approfondimenti e verifiche.

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Una relazione definita «gravemente carente» sul piano scientifico e metodologico, tanto da essere ritenuta addirittura nulla sotto il profilo tecnico. È attorno a questa accusa che si riaccende il caso della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, la vicenda che da mesi coinvolge il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e che ruota attorno alla famiglia Trevallion-Birmingham. Nelle ultime ore i consulenti di parte, il professor Tonino Cantelmi e la psicoterapeuta Martina Aiello, hanno depositato un articolato documento di oltre 300 pagine con cui contestano in modo approfondito la consulenza tecnica d’ufficio redatta dalla dottoressa Ceccoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Perizia nulla!”. Famiglia nel bosco, il colpo di scena: cosa succede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CLAMOROSO ATTACCO ALLA FAMIGLIA NEL BOSCO Sullo stesso argomento “Inadatti”. Famiglia nel bosco, arriva un colpo durissimo: cosa succede adessoEmergono criticità rilevanti dalla perizia psichiatrica e personologica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul caso della cosiddetta... Famiglia nel bosco, lacrime per uno dei bimbi: cosa succedeNel silenzio sospeso della casa famiglia di Vasto, le emozioni dei più piccoli si intrecciano con le valutazioni tecniche delle perizie e con le... Uno schifo. E' tutto marcio nella vicenda: una vera e propria associazione a delinquere tra #giudici e #assistentisociali! Perizia fatte su disegnini! Conclusioni vaghe! Abbiamo a che fare con dei peracottari avallati da #giudiciorchi che vogliono solo avallare la l x.com Famiglia nel bosco. Perizia nulla per gravi carenze e per conclusioni ideologiche: l'ultimo colpo di scenaFamiglia nel bosco, tutto da rifare? Una consulenza tecnica d’ufficio gravemente carente sotto il profilo metodologico e scientifico, tanto da essere ... ilmattino.it Famiglia nel bosco: la controperizia, 'relazione scientificamente nulla'Nella corposa relazione di oltre 320 pagine, i periti di parte della 'famiglia del bosco' Tonino Cantelmi e Martina Aiello, smontano la perizia redatta dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dal ... ansa.it