Nel tranquillo ambiente di una casa famiglia a Vasto, i bambini vivono momenti di tensione e tristezza. Una delle persone più piccole ha versato lacrime, mentre gli adulti si confrontano con le analisi tecniche e le decisioni giudiziarie. Le autorità stanno valutando le condizioni e le situazioni che coinvolgono i minori, mentre la famiglia si trova al centro di un procedimento legale.

Nel silenzio sospeso della casa famiglia di Vasto, le emozioni dei più piccoli si intrecciano con le valutazioni tecniche delle perizie e con le decisioni dei tribunali. Una vicenda complessa, che coinvolge la cosiddetta “famiglia nel bosco”, e che nelle ultime ore ha registrato un episodio destinato a lasciare il segno: uno dei tre bambini, con gli occhi colmi di lacrime, ha espresso un desiderio semplice e diretto, ma carico di significato. Un momento che, tra carte giudiziarie e relazioni psicologiche, riporta al centro la dimensione più fragile e umana della storia. Famiglia nel bosco bambini lacrime e testimonianza. A raccontare l’episodio è lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte di Nathan e Catherine, che descrive un passaggio definito «straziante, intenso e commovente».🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, lacrime per uno dei bimbi: cosa succede

Famiglia nel bosco: parla la maestra dei bambini - 1Mattina News 11/02/2026

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