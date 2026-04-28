Una perizia psichiatrica e personologica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha evidenziato criticità nel caso della famiglia che vive nel bosco. La documentazione analizza lo stato mentale e le caratteristiche individuali dei membri coinvolti, portando alla luce elementi che influenzano il procedimento giudiziario in corso. La decisione a seguito di queste valutazioni potrebbe avere ripercussioni sulle sorti della famiglia.

Emergono criticità rilevanti dalla perizia psichiatrica e personologica depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il documento, composto da 196 pagine e redatto dalla psicologa Simona Ceccoli, analizza in profondità la situazione dei genitori e dei tre figli minori, delineando un quadro complesso che incide direttamente sulle prospettive future del nucleo familiare. Leggi anche: Famiglia nel bosco, la perizia degli esperti: com’è cambiata la vita dei bambini Valutazione negativa sulle capacità genitoriali. Secondo quanto emerge dalla relazione, i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, presentano «tratti di personalità che potrebbero incidere sulle capacità genitoriali in funzione dei bisogni evolutivi dei minori».🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Inadatti”. Famiglia nel bosco, arriva un colpo durissimo: cosa succede adesso

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