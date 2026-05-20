Perde il controllo del mezzo e si schianta contro un cancello | grave un motociclista 29enne
Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, in via Passerera a Bolgare, un motociclista di 29 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un cancello. L’incidente ha provocato il grave ferimento del giovane, che è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.
Bolgare. Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio in via Passerera, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta in moto. L’allarme è scattato dopo le 14.30: sul posto un’ambulanza e un’auto medica. In campo anche la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, E.C., di nazionalità rumena, classe 1997, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La moto sarebbe poi finita fuori traiettoria finendo la corsa contro il cancello di una ditta. L’uomo è stato trovato incosciente ed è stato trasportato al Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Non si esclude l’ipotesi di un malore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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