Perde il controllo del mezzo e si schianta contro un cancello | grave un motociclista 29enne

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, in via Passerera a Bolgare, un motociclista di 29 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un cancello. L’incidente ha provocato il grave ferimento del giovane, che è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.

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