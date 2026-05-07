Perché Andrea Sempio è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi | il movente e la nuova ricostruzione

La difesa di Andrea Sempio avrà ora accesso al fascicolo delle indagini della Procura di Pavia riguardanti il delitto di Garlasco. I magistrati hanno depositato tutta la documentazione e prevedono di richiedere il rinvio a giudizio dell’indagato entro circa venti giorni. Sempio è accusato di essere l’unico autore dell’omicidio di Chiara Poggi, e la nuova ricostruzione dei fatti ha portato a questa fase del procedimento giudiziario.

La difesa di Andrea Sempio, accusato di essere l'unico omicida di Chiara Poggi, potrà ora accedere al fascicolo delle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco: i pm hanno depositato tutto e tra 20 giorni chiederanno molto probabilmente il rinvio a giudizio dell'indagato. Ma su cosa si basano le accuse dei pm?.🔗 Leggi su Fanpage.it Andrea Sempio: Io e Chiara Poggi nessun contatto - Porta a porta 19/11/2025 Notizie correlate Garlasco, "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale", il movente dell'omicidio secondo i pm di PaviaLa procura sostiene che il 38enne abbia aggredito la Poggi da solo, con l'aggravante dei "motivi abietti legati all'odio provato nei confronti della... Garlasco, Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi: il video sulla dinamica realizzato con l'AIDomani mercoledì 6 maggio si terrà alla procura di Pavia l’interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cosa sappiamo di certo delle indagini su Andrea Sempio; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi; Lo choc di Andrea Sempio: Non frequentavo Chiara Poggi, movente sessuale incomprensibile. Garlasco, il direttore Scotti a Storie Italiane: Dalle intercettazioni alla voce simulata: ecco perché si stringe il cerchio intorno a SempioSul delitto di Garlasco emergono nuovi dettagli legati ai comportamenti di Andrea Sempio. Su questo aspetto, in particolare sulle intercettazioni ... affaritaliani.it Garlasco, perché i Poggi continuano a considerare Sempio innocente e Stasi colpevoleLa famiglia Poggi respinge la nuova ricostruzione del delitto. Sempio convocato il 6 maggio. La difesa: risponderà o no, è strategia ... panorama.it Questa sera a "Chi l'ha visto" Delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti ai pm. Sentiti a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook Garlasco, perché Andrea Sempio non risponderà ai pm: le motivazioni dietro la strategia della difesa e la consulenza personologica x.com